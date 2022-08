Fiorentina, Antognoni: «Viola superiore al Twente, ma attenzione al turnover...»

L’ex calciatore della Fiorentina Antognoni ha parlato in vista del preliminare di Conference League contro il Twente

Giancarlo Antognoni, storico ex calciatore della Fiorentina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del ritorno dei preliminare di Conference League contro il Twente.

FIORENTINA SUPERIORE – «All’andata speravo in un risultato più ampio, che rendesse agevole il ritorno, ma non importa: la Fiorentina è superiore. Però ad agosto è normale che una squadra italiana non sia al top. Credo, però, che sia un problema più mentale che fisico».

TURNOVER – «Insomma… Io resto dell’idea di far giocare i migliori all’inizio, ma ci sta che un allenatore abbia convinzioni diverse».

JOVIC – «Interessante, ma di manovra più che un finalizzatore. La sua condizione atletica per adesso non è buona».