La Fiorentina per gennaio vorrebbe chiudere un colpo in attacco: Cabral, Alvarez e Borja Mayoral i nomi

Stando a quanto riportato dalla Nazione oggi, la Fiorentina si starebbe guardando intorno per chiudere un colpo in attacco per gennaio.

I nomi sul taccuino della Viola sono quelli di Carbal del Basilea, Alvarez del River Plate e di Borja Mayoral, che con la Roma sta vivendo una situazione complicata. Non è da escludere neanche che la Fiorentina richiami dal prestito al Cosenza Gori.