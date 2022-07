Fiorentina, Barone assicura: «Non snobberemo la Conference League»

Il d.g. della Fiorentina Barone ha parlato della Conference League e dell’impegno che metterà nella competizione la squadra viola

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha preso la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mandragora.

CONFERENCE LEAGUE – «Non vogliamo snobbare nessuna competizione e la vittoria della Roma dimostra l’importanza di questo trofeo. Mi auguro che anche la Fiorentina possa creare quell’entusiasmo con il percorso europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta e concentrarci sulle due partite di agosto. Per gestire le tre competizioni servirà una rosa un po’ più ampia e sarà importante anche il settore giovanile, per questo sottolineiamo sempre l’importanza del Viola Park. Ieri ho partecipato qui a Coverciano ad un incontro dell’ECA e le condizioni del calcio italiano sono critiche. Da quando abbiamo rilevato la Fiorentina, i ricavi sono diminuiti e i costi sono aumentati, questo va tenuto di conto».

RINNOVO ITALIANO – «Ho letto tante storie, ma in realtà non c’è stato nessun dubbio di proseguire insieme. Ovviamente ci sono delle trattative e il mio carattere è cercare di gestire al meglio il patrimonio di Rocco cercando di ottimizzare le spese al massimo. Il rapporto con Vincenzo è ottimo e vogliamo costruire un futuro insieme. Italiano ha dato un’identità importante, lavorando anche sulla rosa dell’anno precedente. Siamo contenti di essere arrivati in Conference, potevamo arrivare anche in Europa League ma ci accontentiamo».