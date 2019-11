Fiorentina, Barone sul centro sportivo: «Realizzato un sogno»

Il braccio destro di Commisso, Barone, ha parlato del nuovo centro sportivo della Fiorentina: «Abbiamo realizzato un sogno»

Joe Barone ha parlato a margine della conferenza stampa sul nuovo centro sportivo della Fiorentina: «Oggi è una giornata storica per la Fiorentina, Bagno a Ripoli e tutta la città di Firenze. Abbiamo realizzato un sogno per tutti noi, ma in particolare per Commisso».

«Ci abbiamo lavorato tutti i giorni e sono orgoglioso di far parte di questo lavoro. La visione è quella di essere una famiglia», ha concluso il braccio destro del presidente Rocco Commisso.