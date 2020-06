Fiorentina, Barone: «Vogliamo realizzare il nuovo stadio»

Joe Barone ha fatto il punto sulla costruzione del nuovo stadio: le dichiarazioni del dirigente della Fiorentina

Joe Barone, in rappresentanza della Fiorentina, ha incontrato questa mattina il sindaco di Campi Bisenzio per la costruzione del nuovo stadio: «Siamo qui per iniziare il processo stadio con il Comune. Cominciamo questo processo, poi vediamo quanto sarà lungo. Campi Bisenzio è una delle opzioni per il nuovo stadio e speriamo di arrivare il prima possibile a farla diventare la realtà della Fiorentina».

«Noi vediamo la città come città metropolitana. L’obiettivo per la Fiorentina è realizzare il nuovo stadio, questa è un’opzione reale e siamo qui per questo. Pista dell’aeroporto? Ci sono due progetti importanti per la città di Firenze. Noi siamo per avere un aeroporto funzionale con la pista nuova, anche loro vogliono lo stadio nuovo. Non siamo qui per un dibattito ma per lavorare», ha concluso Barone.