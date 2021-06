Fiorentina, Burdisso affiancherà Pradé: si attende la firma

Altra mossa societaria di Rocco Commisso che si assicura Nicolas Burdisso come vice di Daniele Pradé: firma vicina con la Fiorentina

La Fiorentina si rinnova: dopo l’arrivo di Gattuso in panchina, Commisso punta su un altro grande ex della nostra Serie A. Come riportato da Sky Sport, sarebbe ormai cosa fatta l’accordo tra i viola e Burdisso per la prossima stagione.

L’ex difensore di Inter e Roma tra le altre affiancherà Daniele Pradè con grande attenzione soprattutto sull’area scouting. Manca solo la firma.