Fiorentina, anche il Borussia Dortmund su Vlahovic

Tra le pretendenti su Vlahovic c’è anche il Borussia Dortmund. La Fiorentina trema per il futuro dell’attaccante serbo

La Juve non è l’unica squadra sulle tracce di Dusan Vlahovic. L’annuncio improvviso della rottura tra l’attaccante serbo e la Fiorentina ha infatti scatenato i club di mezza Europa.

Per la Bild anche il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi sul centravanti serbo per un motivo ben preciso. I gialloneri hanno individuato in lui il possibile erede di Erling Haaland, giocatore oggetto del desiderio di tante squadre.