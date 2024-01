Calciomercato Fiorentina, tentativo di sorpasso per Terracciano

Le ultime sulla trattativa di mercato tra la Fiorentina e l’Hellas Verona per il cartellino di Filippo Terracciano

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un pranzo al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e Andrea D’Amico, agente di Filippo Terracciano.

I viola cercano infatti l’accordo con il giocatore per battere la concorrenza di Milan e Juventus. Intanto il Verona aspetta per capire quale sarà l’offerta migliore, con il prezzo che continua a salire per via della forte concorrenza.