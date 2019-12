Fiorentina, il 1 gennaio cancelli aperti per i tifosi al Franchi

Fiorentina, sarà un nuovo anno e un nuovo inizio per la viola con Beppe Iachini che torna in panchina. Oggi il raduno della squadra

Sarà un nuovo anno e una nuova Fiorentina. La voglia di spazzare via questo 2019 è tanta così come la voglia di Beppe Iachini di iniziare la sua avventura in campo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport la squadra si riunirà oggi e come di consueto il 1 gennaio ci sarà l’abbraccio con i tifosi al Franchi. Cancelli aperti dalle 16:00 per riportare l’entusiasmo che Firenze merita, smarrito ormai da troppo tempo.