Fiorentina, caso Amrabat: resta in viola dopo il no al Barcellona

Lo voleva il Barcellona, la Fiorentina ha detto di no, lui non si è allenato e non è stato convocato per la Coppa Itala, ora Amrabat diventa un caso

Lo voleva il Barcellona, la Fiorentina ha detto di no, lui non si è allenato e non è stato convocato per la Coppa Itala, ora Amrabat diventa un caso.

Poteva cambiare tutto in questo ultimo giorno di mercato, invece è rimasto tutto così come è e come si prospettava. Difficile trovare una quadratura nelle ultime ore anche per andare alla ricerca di eventuali sostituti. La Fiorentina ora deve risolvere questa situazione interna con il centrocampista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.