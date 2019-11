Fiorentina, Chiesa e il retroscena contro il Verona: sarà addio?

Fiorentina, ci sarebbe un interessante retroscena dietro la mancata entrata in campo di Chiesa contro il Verona: i dettagli

La storia d’amore tra Federico Chiesa e la Fiorentina sembra oramai arrivata al capolinea: l’attaccante classe 1997 potrebbe non aver digerito il mancato approdo alla Juve nella sessione estiva di calciomercato.

L’edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena. Nel corso della gara contro il Verona, Montella aveva designato Chiesa per entrare in campo: l’attaccante si è scaldato ma poi avrebbe comunicato all’allenatore di non sentirsi al 100%. La situazione resta tesa.