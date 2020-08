La Fiorentina pianifica la cessione di Chiesa per finanziare il mercato: piacciono Torreira, Piatek e Ricci

La Fiorentina starebbe pensando alla cessione di Federico Chiesa per finanziare almeno tre colpi in entrata in vista della prossima stagione.

Come riportato da La Nazione, in caso di offerta superiore ai 65 milioni di euro l’esterno italiano potrebbe partire. Al club viola piacciono Lucas Torreira, Krzysztof Piatek e Samuele Ricci.