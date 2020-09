Fiorentina, Commisso: «Inter fortissima. Chiesa? Tutto può succedere»

Rocco Commisso ha parlato al termine del match contro l’Inter: le dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Inter.

PRESTAZIONE – «Questo è il calcio. Si vince e si perde. L’Inter è fortissima, probabilmente la migliore d’Italia. Noi siamo giovani e più forti dell’anno scorso, ma dobbiamo accettare la sconfitta. Ci voleva un pareggio per come si era messa la partita, ma siamo a tre punti in classifica e va bene così».

CAMBI – «Chiesa ha fatto male, Ribery è uscito. Queste cose succedono».

EUROPA – «Puntiamo alla sinistra della classifica, ma sogniamo di fare meglio del decimo posto. Penso che quest’anno ce la faremo».

SERIE A – «L’anno scorso abbiamo perso le prime due, poi abbiamo pareggiato con la Juventus. Ora siamo più avanti, abbiamo una buona squadra e possiamo fare rumore».

CHIESA SUL MERCATO – «Il mercato non è ancora finito, vediamo cosa succederà durante l’ultima settimana».