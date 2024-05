Fiorentina, Commisso: «Finale? So che SOFFRIREMO, ma siamo GIA’ nella STORIA»

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in vista della finale di Conference League. I dettagli

Rocco Commisso ha parlato dalla Fan Zone di Atene della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

PAROLE – «Sono qui per ringraziare tutti. Perché volevo essere qui con i tifosi, sono loro i miei monumenti. So che soffriremo ma sarà bello se riusciremo a vincere. Ancora non ho visto i poster che ci sono nello spogliatoio, ma sono sicuro che l’esperienza dello scorso anno ci potrà aiutare. Siamo gli unici ad aver fatto due finali di Conference».