Fiorentina, Commisso: «Allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio»

Rocco Commisso esprime la posizione della Fiorentina riguardo alla ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Rocco Commisso ha chiarito quando i calciatori della Fiorentina potranno fare ritorno al centro sportivo Davide Astori. Ecco le sue dichiarazioni.

«Probabilmente potremmo iniziare gli allenamenti collettivi al centro sportivo il 18 maggio. Opinione sulla ripresa del campionato? La politica non è una cosa che mi riguarda. Vogliamo giocare, ma al primo posto mettiamo la salute. Come ho detto, spero di ripartire senza rovinare la prossima stagione: non possiamo metterci due disastri di fila».