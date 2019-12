Fiorentina, non solo Iachini e di Biagio contatti anche con l’ex allenatore della viola e della Nazionale Prandelli

In casa Fiorentina si lavora alla ricerca del nuovo allenatore che da gennaio guiderà la squadra di Commisso. Sembravano due i nomi in pole per il dopo Montella: quello di Iachini e quello dell’ex ct della Nazionale Under 21 Di Biagio.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione potrebbe tra i due inserirsi anche Prandelli, che già in passato ha allenato i viola.