Fiorentina, Corvino: «Chiesa? Dipende da Commisso»

Pantaleo Corvino ha parlato dei giovani talenti della Fiorentina ed elogiato l’allenatore del Lecce Liverani

Il dirigente Pantaleo Corvino ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: «Mi aspettavo che le qualità di giocatori come Castrovilli sarebbero venute fuori, sono contento che certi ragazzi stiano dimostrando il loro valore. Chiesa? Penso che ognuno detti le proprie strategie, bisogna vedere cosa vuole fare Commisso».

Su Fabio Liverani: «Era già un allenatore in campo, sta mettendo in mostra certe qualità anche al Lecce portando idee che fanno vedere la sua mano. Ho sempre pensato che la qualità non ha età, vale per i calciatori e per gli allenatori, quindi come Liverani allena bene a Lecce lo può fare anche in altre piazze», ha concluso l’ex direttore sportivo viola.