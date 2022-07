Fiorentina, Gollini: «Pronto per l’Europa. Italiano il nostro uomo in più»

Pierluigi Gollini, nuovo portiere della Fiorentina, ha parlato del suo ritorno in viola. Le dichiarazioni dell’estremo difensore

Pierluigi Gollini ha parlato del ritorno in viola ai canali ufficiali della Fiorentina.

RITORNO – «Ho già conosciuto i miei compagni di reparto, abbiamo chiacchierato e mi hanno spiegato come si lavora qua. Mi sembrano ragazzi super a posto e sono sicuro che possiamo lavorare bene insieme».

ITALIANO – «Mi ha parlato del modo di giocare della squadra. Anno scorso ho visto quasi tutte le partite della Fiorentina e mi ha detto cosa vuole da me sia a livello umano che in campo. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, può essere il nostro uomo in più».

EUROPA – «Mi sento pronto per la Fiorentina. Sono ormai 5 anni che faccio l’Europa e l’importante per noi sarà andare avanti in più possibile. Firenze merita questi palcoscenici, questa squadra deve sempre giocare questi tornei. Dovremo essere bravi a fare una stagione che punta al massimo per tutti gli obiettivi, Dovrà essere difficile per tutti venire a giocare al Franchi, lo stadio dovrà essere una bolgia».