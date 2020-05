Fiorentina, Guagni: «Assurdi protocolli diversi per uomini e donne»

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women’s, ha criticato la differenza di protocolli tra calcio maschile e femminile

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women’s, ha criticato duramente la FIGC per la possibile applicazione di due protocolli differenti tra calcio maschile e femminile in vista della ripresa del campionato.

«Pensare a due protocolli diversi quando si parla di salute mi sembra assurdo: è un protocollo per la salute di tutti e quindi è giusto che venga applicato. Se il calcio femminile non ha in questo momento la possibilità di farlo per motivi economici o per altri motivi c’è bisogno di dargli una mano oppure non è il momento di ripartire», ha concluso la Guagni ai microfoni di Tgr Toscana.