La Fiorentina ha effettuato un tentativo per Keita Balde in vista della prossima stagione: il Monaco riflette

La Fiorentina sogna il colpo Keita Balde per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A, nonostante il direttore sportivo Daniele Pradè abbia dichiarato di non essere in cerca di attaccanti.

Come riportato da Sky Sport, il classe ’95 vorrebbe tornare in Italia dopo la positiva stagione con il Monaco e gradirebbe la destinazione viola.