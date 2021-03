Fiorentina, Igor: «Rispetto per Prandelli, sono grato per ogni cosa»

Il difensore della Fiorentina, Igor, commenta l’addio di Cesare Prandelli: ecco le sue dichiarazioni dopo la lettera dell’ex tecnico

Il difensore della Fiorentina, Igor, commenta l’addio di Cesare Prandelli in un’intervista a Lance.com.

PRANDELLI – «Prima di tutto rispetto Prandelli come persona e allenatore per tutto quello che ha fatto qui per noi. Rispetto la sua decisione, ha scelto di non far più parte del gruppo. Sono grato per tutto ciò che mi ha insegnato, per le opportunità che mi ha dato mentre era qui. Gli auguro tutto il meglio personalmente e professionalmente. È un allenatore che mi ha aiutato molto e lo ricorderò per sempre».