Fiorentina, Igor: «Voglio fare la storia e lasciare un segno nel calcio»

Igor ha grandi progetti in mente con la maglia della Fiorentina: le dichiarazioni del difensore arrivato dalla Spal

Nel corso dell’intervista a Gazeta Esportiva, Igor ha svelato i suoi piani futuri. Ecco le parole del calciatore della Fiorentina, riportate da Firenzeviola.it.

«Voglio fare la storia e lasciare un segno nel calcio. Sono appena arrivato nella Fiorentina, che è un club con molta tradizione e molto grande qui in Italia. Era un obiettivo che avevo. Quindi voglio stabilirmi qui, scrivere la mia storia, come ho detto, e poi vedere cosa Dio ha in serbo per me».