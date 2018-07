Dall’Inghilterra arrivano conferme che il Newcastle ha battuto la concorrenza del Milan per Badelj, che può arrivare in Premier a parametro zero

La Fiorentina sembra destinata a perdere il suo capitano in estate. Milan Badelj è molto affezionato ai viola ma si è liberato a parametro zero in virtù del fatto che il suo contratto è appena scaduto. Sono molte infatti le offerte pervenutegli in Italia e dall’estero mentre la proposta di rinnovo della Fiorentina non è stata ritenuta adeguata. Nelle ultime ore sono arrivate conferme che il futuro del centrocampista croato sarà in Premier League. Secondo quanto riporta il quotidiano Daily Mirror, il Newcastle avrebbe battuto la concorrenza convincendo il giocatore a trasferirsi nel Regno Unito. Badelj è da tempo un obiettivo del Milan e pare che anche lo Zenit San Pietroburgo, che potrebbe perdere a breve Paredes, abbia pensato a lui come rinforzo per il centrocampo. Ieri si era parlato di un incontro tra i rossoneri e l’agente del croato, che avrebbe dato il suo assenso a trasferirsi a Milano.

I Magpies nonostante il decimo posto della scorsa stagione ha grandi ambizioni e punta a migliorarsi per tornare nelle grandi del calcio inglese. In questo senso l’acquisto di Badelj, che ha giocato la finale della Coppa del Mondo con la Croazia, potrebbe essere di grande aiuto per raggiungere tale obiettivo.