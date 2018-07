Il centrocampista è svincolato e può firmare con il club rossonero. Milan Badelj piace a Gattuso e ha messo in attesa lo Zenit

Milan…di nome e di fatto? Badelj, centrocampista croato protagonista ai Mondiali con la Croazia, protagonista in Serie A con la maglia della Fiorentina, non ha rinnovato il suo accordo con il club viola ed è in cerca di una nuova avventura. In realtà il calciatore avrebbe già trovato la sua nuova casa, allo Zenit San Pietroburgo, ma ora sta prendendo tempo per l’inserimento del Milan nella trattativa. Rino Gattuso ha chiesto il suo acquisto e il giocatore sembra voler dare preferenza al Milan.

Badelj può diventare l’ennesimo colpo a parametro zero di questa stagione rossonera. Il Milan sin qui ha ingaggiato solo calciatori a costo zero: sono arrivati Reina, Strinic e Halilovic senza tirare fuori un euro. Servono delle cessioni per finanziare gli acquisti e il prossimo colpo dovrà essere necessariamente un attaccante (Morata in pole) ma intanto può arrivare un altro colpo a parametro zero. Badelj ha messo in stand-by l’affare con lo Zenit perché aspetta una chiamata dal Milan. Oggi il verdetto del Tas sull’esclusione dall’Europa, domani l’Assemblea dei Soci: dopo inizierà il mercato del Milan.