Inaugurato il bellissimo murales dedicato a Davide Astori a Firenze: presenti Pioli, Antognoni e Pasqual

Inaugurato questa mattina il bellissimo murales dedicato a Davide Astori. I lavori per realizzarlo sono cominciati due mesi fa in Via Canova a Firenze.

L’opera è stata possibile grazie alla raccolta fondi da più di 30mila euro di Cure2Children, di cui Astori è stato volto e sostenitore. Presenti all’inaugurazione il sindaco del capoluogo toscano, Marco Benassi e Stefano Pioli, oltre a Giancarlo Antognoni in rappresentanza del club gigliato, e Manuel Pasqual.