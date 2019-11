Fiorentina, incontro in corso tra Commisso, Enrico Chiesa e Pradè

Fiorentina, è in corso un incontro tra il presidente Rocco Commisso, il ds Pradè ed Enrico Chiesa, che cura gli interessi del figlio Federico

Novità sul fronte Federico Chiesa Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, infatti, è in corso un incontro tra il presidente Rocco Commisso, il direttore sportivo Daniele Pradè ed Enrico Chiesa, che cura gli interessi del figlio Federico.

In ballo c’è il futuro dell’attaccante classe 1997 in viola: molte voci hanno parlato di un accordo già raggiunto tra Chiesa e la Juve in estate, poi sfumato con l’arrivo di Commisso.