Fiorentina Juve, che prestazione per Torreira: «Fa paura»

Il centrocampista della Fiorentina Torreira ha disputato una grande partita contro la Juventus

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, è stato protagonista di una grandissima prestazione contro la Juventus in Coppa Italia. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 pieno in pagella.

IL GIUDIZIO – ««A uomo su Arthur». E a uomo sia: capita di vederlo in posizione da 9, quando l’altro si abbassa. Con la palla, quando la Viola fa paura, lui c’è: 55 palloni giocati, un’occasione e il gran lancio che mette in porta Ikone».