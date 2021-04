Fiorentina Juventus: quel parrucchino lanciato ad Antonio Conte

Fiorentina Juve: quando i tifosi viola lanciarono un toupet a Conte. L’episodio nel lontano 2012

Repubblica ricorda un episodio legato a un Fiorentina-Juve del passato, più precisamente del 2012 quando Antonio Conte sedeva ancora sulla panchina bianconera.

«Questa sorta di derby esistenziale ha proposto momenti di satira o addirittura teatrali, tipo quella volta, era il marzo del 2012, in cui quasi tutti gli spettatori si presentarono al Franchi indossando una parrucca per sfottere Conte, il quale però stette al gioco, rise e un sacco e si portò persino a casa un toupet: “Ce ne fossero più spesso di sfottò come questo” disse. “Se mai dovessi riperdere i capelli a causa dello stress, userò la parrucca che mi sono preso“».

