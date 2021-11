Fiorentina, problemi in attacco per Italiano: Kokorin ancora a parte

La Fiorentina affronterà il Milan al rientro in campo dopo la sosta: problemi offensivi per Italiano, out Kokorin

La Fiorentina riprenderà dopo la sosta con il match contro il Milan tra le mura amiche. Sfida importante per i viola e per le ambizioni di classifica della squadra di Italiano. L’obiettivo è quello di fermare la corsa dei rossoneri e guadagnare punti importanti, continuando il trend positivo.

Mister Italiano conta però ancora diversi problemi in attacco: Kokorin si sta allenando ancora a parte, come riporta FirenzeViola e potrebbe dare forfait per la sfida del Franchi. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.