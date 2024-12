Fiorentina LASK: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Artemio Franchi la sfida di Conference League Fiorentina LASK: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà la gara valevole per il sesto turno del girone di Conference League tra Fiorentina LASK. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Parisi; Richardson, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

LASK (4-4-2): Jungwirth; Bogarde, Taloverov, Smolcic, Bello; Zulj, V. Berisha, Jovicic, Flecker; Entrup, Ljubicic. All. Schopp.

Orario e dove vederla in tv

Fiorentina LASK si gioca alle ore 18.45 di giovedì 12 dicembre per il sesto turno del girone di Conference League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.