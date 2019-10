Fiorentina Lazio, Pezzella su Immobile: «Proveremo a fermarlo»

Il capitano della Fiorentina Pezzella parla di Immobile e Correa, prossimi avversari in Serie A

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha lanciato un chiaro messaggio a Ciro Immobile, in vista della sfida di domenica sera contro la Lazio: «Proveremo a fermarlo, ma come lui ci sono tanti giocatori forti in Serie A».

E sul connazionale Joaquin Correa: «È un grande giocatore, si è meritato tutto grazie alle prestazioni. È una brava persona, ma in campo non ci sono amici», ha concluso l’argentino ai microfoni di Sky Sport.