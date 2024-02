Fiorentina, paura per Martinez Quarta: ricoverato in ospedale

Le condizioni fisiche di Martinez Quarta, difensore centrale argentino della Fiorentina, dopo il ricovero in ospedale

Grande paura nella notte in casa Fiorentina per Martinez Quarta. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il difensore argentino è infatti stato ricoverato in ospedale a causa di un forte dolore addominale.

Gli esami hanno escluso possibili complicazioni, ma il giocatore verrà comunque tenuto a riposo per la sfida di questa sera contro la Lazio. Spazio quindi alla coppia difensiva composta da Milenkovic e Ranieri.