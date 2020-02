Allo Stadio Franchi, la 25ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Milan si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Fiorentina Milan 0-1 MOVIOLA

1′ Occasione per Lirola – Il terzino sfonda sulla sinistra, il suo cross è allungato in corner da Conti

5′ Occasione per Castillejo – Bel lancio di Calhanoglu a servire sul movimento in profondità l’attaccante spagnolo murato però al momento del tiro da Dalbert

10′ Occasione per Ibrahimovic – Il centravanti raccoglie la sfera sulla trequarti e prova l’imbucata per Theo Hernandez che però non segue il movimento

12′ Tiro di Milenkovic – Errore in fase difensiva del Milan, Milenkovic raccoglie la sfera e prova la conclusione in posizione defilata. Respinge Donnarumma

13′ Occasione per Vlahovic – Chiesa intercetta palla a Donnarumma e dal versante destro serve rasoterra Vlahovic che però spreca con un tiro alto

16′ Occasione per Rebic – Cross dalla destra di Castillejo, Rebic è tutto solo davanti a Dragowski ma il suo colpo di testa è fiacco e viene respinto dall’estremo difensore viola

21′ Colpo di testa di Lirola – Cross dalla sinistra di Dalbert, Lirola di testa spizza sulla schiena di Castrovilli che devia la sfera. Bravo Donnarumma a bloccare comunque la sfera

32′ Tiro di Bennacer – Conclusione dai 30 metri dell’algerino ma è troppo alta. Palla fuori

33′ Gol annullato ad Ibrahimovic – Grande giocata dello svedese che controlla tra due giocatori e di forza si libera della marcatura avversaria realizzando con un piatto preciso alle spalle di Dragowski ma l’arbitro Calvarese annulla dopo aver rivisto l’azione al VAR per tocco di mano dello svedese

44′ Tiro di Duncan – Conclusione da fuori area dell’ex Sassuolo ma la palla sorpassa la traversa della porta difesa da Donnarumma

47′ Colpo di testa di Ibrahimovic – Lo svedese impegna Dragowski centralmente ma partita da posizione irregolare

50′ Occasione per Bennacer – L’algerino da fuori area concludendo alto dopo un ottimo velo a liberarlo di Kessie

52′ Occasione per Chiesa – Cross di Dalbert dalla sinistra, colpo di testa ad incrociare di Chiesa con Begovic che respinge prontamente

56′ Gol del Milan – Rebic è lesto a intercettare uno stop sbagliato di Caceres e a freddare Dragowski con un preciso rasoterra

63′ Occasione per Rebic – Punizione di Ibra deviata dalla barriera, la palla arriva tra i piedi di Rebic che tenta la conclusione veloce! Dragowski blocca

Migliore in campo: Castrovilli al termine del primo tempo PAGELLE

Fiorentina Milan 0-1: risultato e tabellino

RETE: 56′ Rebic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenković, Pezzella, Cáceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli (68′ Cutrone), Dalbert; Chiesa, Vlahović. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Igor, Ceccherini, Venuti, Terzić, Benassi, Agudelo, Sottil, Ghezzal. All.: Iachini.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma (52′ Begovic); Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Bonaventura, Musacchio, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini, Paquetà, Rafael Leao. All.: Stefano Pioli.

AMMONITO: 12′ Bennacer, 24′ Calhanoglu

ESPULSO: 62′ Dalbert

ARBITRO: Calvarese