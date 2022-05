Fiorentina, Milenkovic via in estate? La Juve torna alla carica

Milenkovic Juve, i bianconeri aumentano il pressing: il difensore serbo potrebbe lasciare la Fiorentina la prossima estate

Non solo a centrocampo, dove gli sforzi della dirigenza della Juventus sono quasi tutti concentrati su Pogba. I bianconeri vorrebbero rinforzare anche la propria difesa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti a tornare alla carica per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, in scadenza nel 2023, sarebbe una delle pedine più gradite nel reparto difensivo dalla dirigenza della Juventus. In estate è possibile l’assalto al centrale serbo.