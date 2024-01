Fiorentina, Milenkovic: «Il Viola Park ci fa preparare la partite nel modo migliore»

Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato ai canali social della Lega Serie A del suo momento con i viola

Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato ai canali social della Lega Serie A del suo momento con i viola.

PAROLE – «Ho iniziato a giocare a calcio quando ero bambino e non ho più smesso, i ricordi più belli della mia infanzia sono legati al calcio. Come tanti altri ragazzi ho iniziato a giocare con gli amici, per le strade e a scuola. Quella è stata probabilmente la parte migliore della mia vita, perché da bambino non devi preoccuparti di niente, pensi solo a giocare e divertirti. Viola Park? Uno dei più bei centri sportivi d’Europa, ci fa preparare la partite nel modo migliore e rende tutto molto più semplice. Siamo grati al presidente Commisso per questo».