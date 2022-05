Fiorentina, Molina per la fascia: i viola puntano sul fattore Burdisso

Calciomercato Fiorentina: i viola puntano Molina dell’Udinese e sperano sulla carta Burdisso per convincere il calciatore

Tra i sogni di mercato della Fiorentina per la prossima finestra di mercato c’è anche Nahuel Molina, esterno destro dell’Udinese che in questa stagione si è messo in mostra con 7 gol e 5 assist. I friulani lo valutano circa 15 milioni di euro, ma i viola sperano di poter inserire qualche contropartita.

Sull’argentino c’è il forte interesse anche della Juventus, ma la Fiorentina, come riportato da La Nazione, può puntare sul fattore Burdisso per convincere il calciatore. Il club toscano ha però anche già l’alternativa a Molina: Raoul Bellanova del Cagliari, dal prezzo molto più basso.