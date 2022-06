Fiorentina, nome nuovo per la difesa: piace Alderete dell’Hertha Berlino

Calciomercato Fiorentina: i viola avrebbero messo nel mirino anche Alderete dell’Hertha Berlino per rinforzare la difesa

La Fiorentina sta stilando una lunga lista di nomi per la difesa, nel caso in cui dovesse cedere questa estate Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato dai tedeschi di Kicker, il nome nuovo sarebbe quello di Omar Alderete, centrale paraguaiano dell’Hertha Berlino in prestito al Valencia.

E la Fiorentina dovrebbe fare i conti proprio con il club spagnolo, intenzionato a trattenere il difensore classe ’96 anche per il prossimo anno.