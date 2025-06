Fiorentina, scelto il nuovo allenatore. E con lui arriva un bomber. Ma il vero sogno è a centrocampo e una telefonata è già partita…

Fiorentina, ecco il nuovo allenatore, la scelta è ricaduta su di lui. E con lui arriva un bomber. Ma il vero sogno è a centrocampo…

La Fiorentina ha scelto il suo nuovo condottiero: sarà Stefano Pioli a guidare la squadra viola nella prossima stagione. L’ex tecnico del Milan, il cui nome era circolato anche per la panchina della Nazionale dopo l’esonero di Spalletti, ha deciso di tornare in Italia dopo la sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al Nasr. La firma è attesa nelle prossime ore, non appena verrà formalizzata la risoluzione del suo attuale contratto. La società ha puntato con decisione su di lui dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, affidandogli il compito di aprire un nuovo ciclo ambizioso.



E le ambizioni sono chiare fin da subito, con il calciomercato che si accende di nomi altisonanti. Per l’attacco, l’obiettivo numero uno sembra essere Edin Džeko. Il centravanti bosniaco, desideroso di lasciare il Fenerbahçe per tornare in Serie A, avrebbe già dato la sua disponibilità al progetto viola. La Fiorentina è in pole position, superando l’interesse del Bologna, e i contatti sono in fase avanzata.



Ma il vero sogno, il “colpaccio” che Pioli starebbe tentando in prima persona, porta il nome di Sergej Milinković-Savić. Secondo le indiscrezioni riportate da La Nazione, sia l’area tecnica del club che lo stesso allenatore si sarebbero già mossi per sondare la volontà del “Sergente” di considerare un clamoroso ritorno in Italia, con Firenze come possibile destinazione. I tifosi viola possono iniziare a sognare in grande.