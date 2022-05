Fiorentina Odriozola, il Real detta le condizioni: permanenza a rischio

Fiorentina, il futuro di Odriozola in bilico: il Real detta le condizioni per la sua permanenza in viola

Fiorentina e Odriozola, una telenovela che va avanti da tempo. Dal restare alle incertezze, il Real Madrid detta le sue condizioni per lasciare un altro anno lo spagnolo alla Viola.

Gli spagnoli non vogliono cederlo e la Fiorentina potrebbe anche accettare un nuovo prestito. La condizione che potrebbe non aiutare i Viola, è che dovranno pagare l’intero ingaggio di 4 milioni, cifra alta per le casse della società. Lo scrive La Nazione.