Fiorentina, Vanoli: «È normale che ci sia un po’ di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine…»

Fiorentina, Vanoli svela: «È normale che ci sia un po’ di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine…». Le parole

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Il tecnico viola ha analizzato la prestazione della sua squadra soffermandosi sui momenti chiave del match e sulle indicazioni emerse dall’Olimpico. Le parole:

ATTEGGIAMENTO – «Sapevamo di incontrare una squadra molto forte nel palleggio e ci ha messo in grande difficoltà. Siamo partiti troppo lenti e questa lentezza gli ha permesso di trovare sempre l’uomo libero. Siamo stati bravi secondo me a stare in partita e nella sofferenza, giustamente incontri una grande squadra non puoi pensare che vada sempre tutto bene».

RISULTATO – «È normale che ci sia un po’ di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine questi due punti pesano. È un punto guadagnato, la continuità è un aspetto importante per noi e anche stasera abbiamo fatto una buona prestazione».

QUALCOSA DI POSITIVO – «Oggi ho visto qualche cosa che non avevo visto nelle altre partite, abbiamo sofferto nel momento più difficile e questa è la cosa importante e che rimane. Quando sei sotto, sei la Fiorentina e non sei sei abituato a soffrire puoi far fatica. Oggi è stato un primo tempo complicato contro una Lazio che ha qualità importanti, dovevamo forse approfittare di più dell’approccio, ma siamo stati bravi a stare in partita».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI VANOLI SU LAZIONEWS24

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET