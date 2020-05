Fiorentina, Pezzella: «Vogliamo ripartire tutti, ma in sicurezza. Sul futuro…»

German Pezzella attende il ritorno agli allenamenti di squadra: ecco le dichiarazioni del difensore e capitano della Fiorentina

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha parlato della ripresa degli allenamenti per i club di Serie A nel corso di una diretta Instagram. Ecco le parole del difensore viola.

«Dal 18 maggio riprenderemo gli allenamenti di squadra ma dovremo stare in albergo, perché non possiamo tornare a casa. Vogliamo ripartire tutti, però è giusto farlo in sicurezza, quando il rischio sarà azzerato. Sul futuro? Per ora niente titoli per i giornali».