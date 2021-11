Fiorentina PIF, Renzi intermediario della trattativa: la situazione

La Fiorentina è nel mirino di PIF e potrebbe esserci un intermediario d’eccezione: Matteo Renzi è infatti amico del presidente del fondo arabo

La voce rimbalzata ieri sul possibile interesse di PIF per la Fiorentina è destinata a far parlare ancora di se. E, come riportato da La Nazione, nell’ipotetica trattativa tra il fondo arabo e il club viola potrebbe esserci un intermediario d’eccezione. Matteo Renzi infatti, Senatore di Italia Viva ed ex sindaco di Firenze, è amico personale di Mohammed Bin Salman Al Sa’ud; il presidente di Public Investment Found.

Renzi potrebbe quindi spianare la strada a PIF nell’acquisto della Fiorentina, ma Rocco Commisso difficilmente al momento cederà alle lusinghe dei soldi provenienti dall’Arabia.