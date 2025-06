Fiorentina, Pioli rimane la priorità per la panchina, ma molto dipende anche dalla nazionale

Fiorentina, Pioli rimane la prima scelta dei viola dopo le dimissioni di Palladino: c’è da battere la concorrenza della nazionale, ma il tecnico è pronto

Secondo la Gazzetta dello Sport Stefano Pioli resta il primo obiettivo della Fiorentina per la panchina dopo le improvvise dimissioni di Raffaele Palladino. L’ex tecnico del Milan, con un passato già importante a Firenze sia da calciatore (1989-1995) che da allenatore (2017-2019), è pronto a fare ritorno, riducendosi sensibilmente l’ingaggio rispetto all’attuale contratto con l’Al Nassr. Pioli rappresenta una figura esperta, capace nella gestione dello spogliatoio e amante del gioco tecnico e del talento individuale. A Milano ha spesso schierato un 4-2-3-1 o un 4-3-3, moduli che potrebbero essere riproposti a Firenze dopo l’esperienza tattica più prudente con Palladino. L’accoglienza dei tifosi non è entusiasta – c’è chi sognava Spalletti – ma l’ambiente riconosce le sue qualità.

Dal punto di vista tecnico, Pioli ripartirebbe da alcune certezze: il portiere de Gea, l’esterno Gosens e il centrocampista Fagioli, oltre a una difesa solida con Pongracic, Ranieri, Marì e il giovane Comuzzo. Potrebbe essere l’uomo giusto per rilanciare Albert Gudmundsson, che nella sua prima stagione in viola ha deluso le aspettative. Tuttavia, sarà necessario intervenire sul mercato: servono rinforzi a centrocampo e soprattutto un altro attaccante, dato il probabile addio di Moise Kean. Le prossime mosse, però, dipendono anche da cosa accadrà in ambito Nazionale: eventuali sviluppi legati alla panchina azzurra potrebbero cambiare le carte in tavola, obbligando la dirigenza viola a considerare un piano B. Chi sarà, nel caso, l’alternativa a Pioli resta per ora un punto interrogativo.