L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è tornato a parlare delle polemiche riguardanti il rigore all’Inter

All’uscita dalla riunione in Lega Calcio tra allenatori e arbitri, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sul Var che sul rigore all’Inter. Ecco cos’ha detto: «Siamo soddisfatti e noi siamo molto positivi, c’è stata chiarezza. Il rigore dato all’Inter nel 2-1 al Meazza? Abbiamo discusso sul fallo di mano, ci sono state scelte giuste e meno giuste. Non è una situazione semplice, credo servano collaborazione e fiducia tra l’arbitro di campo e quello che c’è al Var».

«Il fallo di mano è il più complesso, ci sono tanti fattori che possono portare l’arbitro ad assegnare rigore o meno. Non è semplice né per lui né per noi capire quando è giusto fischiare rigore oppure no. Ci sono tante situazioni di campo difficili da interpretare e ci affidiamo alla bravura degli arbitri che, è risaputo, in Italia sono i migliori».