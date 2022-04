Fiorentina, Pradè: «Forse non siamo pronti ma lotteremo ancora per l’Europa»

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese: le dichiarazioni del dirigente

Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il ko con l’Udinese.

SCONFITTA – «Ci dispiace molto per i tifosi, che ci hanno sorretto per tutta la cara. Ci dispiace anche per il presidente. Alla squadra non è facile sapere cosa dire, non abbiamo passato molti momenti così in questa stagione. Non ci siamo però dimenticati cosa dobbiamo fare. Abbiamo sempre proposto calcio e l’abbiamo fatto anche oggi: abbiamo battuto quattordici calci d’angolo, avremo battuto almeno undici punizioni nella loro metà campo. Abbiamo avuto subito due buone occasioni, una con Piatek ed una con Gonzalez. Ci abbiamo provato ma non siamo stati lucidi e l’abbiamo pagata contro giocatori forti, perché Deulofeu è un gran giocatore, ed oggi ci hanno fatto male. Questo è un momento un po’ così, ci vuole forza, coraggio e lavorare sull’aspetto psicologico».

RIPARTIRE – «Noi come società dobbiamo essere molto presenti in queste settimane e dare fiducia alla squadra ed al tecnico. Adesso abbiamo subito una partita importante per riscattarci. Forse non siamo ancora pronti mentalmente a giocare ogni tre giorni, ma adesso dobbiamo lottare per il nostro sogno, che è andare in Europa. Dobbiamo fare di tutto per arrivarci, sennò buttiamo il gran campionato fatto».