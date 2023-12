Fiorentina, presentate due offerte per la ristrutturazione dello stadio

La situazione per il futuro dello stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina. Tutti i dettagli in merito

Il comune di Firenze, tramite una nota ufficiale, ha ufficializzato due offerte per la ristrutturazione dello stadio della Fiorentina.

COMUNICATO – «Il rup (responsabile unico del progetto) oggi stesso nominerà la commissione giudicatrice che domani alle ore 15, come già indicato nel bando di gara, procederà all’apertura delle offerte tecniche in seduta online, alla quale possono assistere solo i soggetti che hanno presentato offerta. Immediatamente la commissione si metterà al lavoro per la valutazione delle offerte tecniche. Una volta conclusa questa fase, sarà individuata una data per comunicare il punteggio assegnato alle offerte tecniche e procedere all’apertura delle offerte economiche. Sarà quindi stabilita la migliore offerta e l’ufficio gare potrà procedere alle verifiche amministrative propedeutiche all’aggiudicazione, che ricordiamo dovrà avvenire entro il 31/12/2023».