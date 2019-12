Fiorentina: Pulgar soffre davanti alla difesa

Schierato davanti alla difesa, Pulgar non giocato un buon match in Torino-Fiorentina. Tante difficoltà tattiche per il cileno

Dopo le tante partite come mezzala, Montella ha schierato Pulgar davanti alla difesa nel 433 della Fiorentina. Il cileno ha però faticato in questa posizione, soffrendo le difficoltà tattiche della squadra. Prima di tutto, in fase di impostazione ha spesso patito la marcatura di Verdi.

Senza palla, invece, era a volte troppo isolato. La Fiorentina ha patito le transizioni negative, l’ex Bologna era isolato in mezzo ed eccessivamente lontano dalle altre mezzali.