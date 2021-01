Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista del match contro il Cagliari: le sue parole

«Era da un mese che non giocavo, sono contento e stavo lavorando per questo. Ho buone sensazioni vedendo la squadra, abbiamo fatto buone cose e lavorando possiamo sicuramente migliorare. Decide Prandelli, io continuerò a lavorare per farmi trovare pronto».