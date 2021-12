La Fiorentina contro il Sassuolo a caccia del record

La Fiorentina cerca in casa la settima sinfonia consecutiva, mai riuscita ai viola in campionato: Italiano alla prova Sassuolo

Italiano all’esame Sassuolo e Dionisi, punta al record con la sua Fiorentina. Mai i viola sono riusciti a vincere sette partite consecutive. Una striscia che per il momento è ferma a sei, ed è iniziata con la vittoria per 2-0 contro il Cagliari.

Vlhaovic e compagni arrivano, alla sfida contro i neroverdi, da un periodo d’oro e vorrebbero chiudere l’anno nel migliore dei modi. Una vittoria per il record e per continuare a credere nel sogno Europa. Come riportato dal Corriere dello Sport.