Fiorentina, Ribery: «Sono felice, voglio vincere qualcosa»

Franck Ribery si racconta: ecco il suo pensiero sull’arrivo alla Fiorentine e la sua voglia di vincere qualcosa con la maglia viola

Franck Ribery si racconta in un’intervista a DAZN, incalzato dalle domande del suo grande amico, ed ex compagno, Luca Toni.

RIBERY – «Ora posso dire che sono davvero felice qui a Firenze. E’ felice la mia famiglia. Ho firmato per due anni, poi vediamo. Qui il tifo è fantastico, si vive per il calcio, per questo vorrei riuscire a vincere qualcosa qui a Firenze. Anche per loro. Non mi aspettavo che venissero in così tanti all’aeroporto a prendermi».

CHIESA E CASTROVILLI – «Chiesa e Castrovilli sono due giovani che hanno tante qualità. Mi piace che quando voglio parlare con loro, mi ascoltano subito. È importante avere una guida, anche per il futuro. Chi il più forte? Sono diversi, mi piacciono. Dedica di Castrovilli a Sassuolo? Prima della partita ero con lui e gli dicevo che avrebbe segnato. Lui ha mimato il 7, è stato un gesto importante»